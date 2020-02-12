نائب : اوامر "غير قانونية" صدرت من بعض وزراء عبد المهدي



كشف النائب عن تحالف "سائرون" امجد العقابي عن صدور اوامر ادارية غير قانونية عن بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي تقضي بتكليف عدد من المدراء العامين والمعاونين في وزاراتهم خارج الضوابط ، واصفا تلك الاوامر بانها غير قانونية لكونها صدرت عن حكومة مستقيلة.



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان تلك التصرفات هي باب من ابواب الفساد وترسيخ المحسوبية والمحاصصة الحزبية ، وهي صادرة من حكومة مستقيلة واجبها الوحيد هو تصريف الاعمال لحين مجئ الحكومة الجديدة ".



ودعا النائب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى الغاء جميع اوامر التعيينات والتكليفات بالدرجات الخاصة التي اصدرها الوزراء بالحكومة المستقيلة بعد قبول استقالتها من البرلمان .

