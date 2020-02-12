الفتح : سندعم علاوي بالكشف عن الجهات التي تضغط عليه



اكد تحالف "الفتح" انه سيدعم رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي بالكشف عن الجهات التي تمارس الضغط عليه لبقاء بعض الوزراء والحصول على مكتسبات سياسية بالحكومة الجديدة .



وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان تحالفي الفتح وسائرون سيدعمان علاوي ، في حال افصح عن الجهات التي تمارس الضغط عليه لبقاء وزرائها او الحصول على مكاسب سياسية بالحكومة الجديدة "، لافتا الى :" ان الاكراد والسنة هم ابرز الجهات التي تمارس الضغط لبقاء وزرائهم والحصول على مناصب وزارية ".



واضاف :" ان تحالف الفتح لم يقدم اي مرشح لعلاوي لتولي منصب وزاري ، وسيدعم الحكومة بالتصويت على المرشحين المستقلين " ، مبينا :" ان علاوي امام اختبار مصيري برفض الضغوط أو الخضوع لها ".



وبين الفتلاوي :" ان حكومة علاوي هي حكومة انتقالية ستوفر الاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات المبكرة ، وعليها ان تبتعد عن الضغوط السياسية لنجاح عملها ".