نائب يحدد ثلاثة محاور لتفعيل الاستثمار في العراق



حدد النائب اسعد عبد السادة، ثلاثة محاور لتفعيل الاستثمار في العراق .



وقال عبد السادة في تصريح صحفي :" ان الاستثمار اطار ستراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة للعاطلين ".



واضاف النائب عن "سائرون " :" ان تفعيل الاستثمار في العراق يحتاج الى خارطة طريق تتالف من 3 محاور رئيسة هي توفير البيئة الامنة والمستقرة والقوانين الداعمة ، وتهيئة البيئة المالية ، بالاضافة الى دعم منتوجات الاستثمار في مواجهة البضائع المستوردة ".



واشار عبد السادة الى :" ان العراق يمتلك كما هائلا من الفرص الاستثمارية في كل المجالات ،خاصة الصناعية والزراعية . ويمكن ان يخلق تفعيلها نقلة نوعية في الاداء بشكل عام ، خاصة معالجةجزء كبير من ازمة البطالة بتوفير الاف الفرص للشباب ".