بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 12 شباط 2020 11:45 ص

نائب يحدد ثلاثة محاور لتفعيل الاستثمار في العراق

كردستان-استثمار
نائب يحدد ثلاثة محاور لتفعيل الاستثمار في العراق

حدد النائب اسعد عبد السادة، ثلاثة محاور لتفعيل الاستثمار في العراق .

وقال عبد السادة في تصريح صحفي :" ان الاستثمار اطار ستراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة للعاطلين ".

واضاف النائب  عن "سائرون "  :" ان تفعيل الاستثمار في العراق يحتاج الى خارطة طريق تتالف من 3 محاور رئيسة هي توفير البيئة الامنة والمستقرة والقوانين الداعمة ، وتهيئة البيئة المالية ، بالاضافة الى دعم منتوجات الاستثمار في مواجهة البضائع المستوردة ".

واشار عبد السادة الى :" ان العراق يمتلك كما هائلا من الفرص الاستثمارية في كل المجالات ،خاصة الصناعية والزراعية . ويمكن ان يخلق تفعيلها نقلة نوعية في الاداء بشكل عام ، خاصة معالجةجزء كبير من ازمة البطالة بتوفير الاف الفرص للشباب ".
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