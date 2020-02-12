بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 شباط 2020 11:35 ص

الجيش يطلق عملية عسكرية على الحدود مع سوريا والأردن

القوات الأمنية

أعلن الجيش، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية جديدة، تهدف إلى القضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن، خصوصا في محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود مع سوريا والأردن.

وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة  العمليات المشتركة، وبعد أن حققت عمليات إرادة النصر أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019، تنطلق المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق".

وأضاف البيان أن العملية تشارك فيها، قيادة القوات البرية، وقيادة عمليات بغداد، وقيادة حرس الحدود، والقطعات الملحقة.

وتابع البيان قائلا: "تأتي هذه العملية لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية- السورية- الأردنية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد، للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمسة محاور".

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