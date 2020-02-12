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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 12 شباط 2020 11:31 ص

نائب : محمد علاوي لايحق له اختيار وزرائه دون الرجوع للقوى السياسية

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نائب : محمد علاوي لايحق له اختيار وزرائه دون الرجوع للقوى السياسية

اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب شيروان دوبرداني:" ان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، لا يحق له اختيار شخصية لتسنم وزارة في حكومته دون الرجوع للقوى السياسية ".

وقال دوبرداني في تصريح صحفي :" ابلغنا رئيس الوزراء المكلف بشكل واضح وصريح، ان القوى السياسية لها استحقاقات انتخابية، و لها الحق في ترشيح شخصيات للحقائب الوزارية وفق هذا الاستحقاق".

واضاف: " ابلغنا علاوي ايضا ، اننا سنرشّح له لكل وزارة من حصة المكوّن الكردي، 10 شخصيات، على ان يختار هو احداها، واذا رفضها جميعها، نقدّم له مرشحين آخرين، وهذا الامر ستعمل عليه القوى السياسية الاخرى من كل المكونات".

واوضح النائب :" ان زيارة علاوي المرتقبة لاقليم كردستان هدفها البحث مع القوى الكردية في الاستحقاقات الانتخابية، وكيفية تقديم المرشحين الاكراد إليه، لغرض اختيار وزراء منهم".
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أخر تعديل: الأربعاء، 12 شباط 2020 11:39 ص
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