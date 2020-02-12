اتهام أميركي لإيران بتطوير صواريخ عبر إطلاق قمر الاتصالات

اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران بتطوير مهاراتها الخاصة بالصواريخ البالستية من خلال إطلاق قمر اتصالات، متوعدا بممارسة مزيد من الضغوط عليها.

وكانت إيران قد أعلنت، الأحد، أنها أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا، لكنها فشلت في وضعه في المدار.

وقال بومبيو، إن التكنولوجيا الخاصة بإطلاق القمر "متطابقة تقريبا" لمهارة صاروخ بالستي بعيد المدى.

وأضاف الوزير الأميركي في بيان: "كل عملية إطلاق، سواء فشلت أم لا، تسمح لإيران بزيادة اكتساب خبرة استخدام مثل هذه التكنولوجيات التي من شأنها إفادة برامجها الصاروخية، تحت ذريعة برنامج فضائي سلمي".

وأكد بومبيو أن "الولايات المتحدة ستواصل حشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية البالستية المتهورة، وسنواصل فرض ضغوط كبيرة على النظام لتغيير سلوكه".



