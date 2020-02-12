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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 11:21 ص

انطلاق عملية أمنية في صحراء كربلاء لمنع تسلل العناصر الإرهابية

القوات-الامنية
أطلقت قيادة عمليات الفرات الأوسط عملية أمنية في صحراء كربلاء وجزيرة النجف ومحيطهما لتأمين الحدود وحماية المحافظات ضمن قاطع المسؤولية من المخاطر.
وقال مدير اعلام القيادة العميد فاهم الابراهيمي   ان “العملية التي انطلقت بالتعاون مع قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي تهدف الى تطهير جميع المناطق التي تحد كربلاء والنجف لحمايتهما من المخاطر الارهابية”.
واضاف الابراهيمي “ان العملية جاءت كتنفيذ واجب لملاحقة فلول الارهاب بصحراء كربلاء وجزيرة النجف وحدودهما وتعزيز الامن في تلك المناطق وعدم جعلها رخوة امام الارهابيين”.
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