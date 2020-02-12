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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 11:00 ص

الهاشمي: علاوي رضخ لمطالب الكتل وافق على تدوير وزراء من حكومة عبد المهدي بكابينته

علاوى

كشف المحلل السياسي واثق الهاشمي، الاربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي رضخ لمطالب الكتل ووافق على تكليف بعض الوزراء بحكومة عبد المهدي ضمن كابينته الوزارية، مبينا ان الصراع مع الكرد لازال لم يحسم حول ضرط الكرد ببقاء فؤاد حسين لوزارة المالية.
وقال الهاشمي ان “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يتعرض لضغط كبير من قبل الكتل السياسية حول الوزارات وفرض أسماء معينة وتدوير وزراء”.
وأضاف ان “علاوي وافق على طلبات بعض الكتل بتدوير وزراء وأسماء معينة في حكومة عبد المهدي ضمن كابينتة الوزارية”، لافتا الى ان “علاوي متخوف من رفض جميع الاملاءات التي تقدم من الكتل وفا من رفض كابينته من قبل مجلس النواب”.
وتابع ان “الصراع بين علاوي والكرد لم يحسم حتى الان حول شرط الكرد بقاء فؤاد حسين ضمن وزارة المالية”، لافتا الى ان “علاوي سيخسر الجمهور والمرجعية في حال تقديم كابينة كاملة ضمن شروط الأحزاب”.

 

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