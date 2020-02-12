ضبط مسافرة عراقية الجنسية بجواز إيراني بحوزتها حبوب مخدرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية/منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط عن ضبط مسافرة عراقية الجنسية ،تحمل الجواز الإيراني بحوزتها حبوب الميتادون المخدرة (295حبة) .



وقال بيان عن الهيئة، إن عملية الضبط تمت من قبل مفتشات المنفذ وبالتعاون مع مفرزة مكافحة مخدرات المنفذ ومكتب الأمن الوطني.



وأشار إلى إحالة المسفرة وفق محضر أصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

