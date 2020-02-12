بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 شباط 2020
آخر الأخبار
ملامح حكومة علاوي لم تتضح .. ومصيرها لن يكون افضل من سابقتها الصيادي : اكثر من 6 ملايين مواطن يتعرضون لابتزاز الاحزاب ! تحركات برلمانية لرفع الرواتب الدنيا لبعض الوزارات حقيقة صادمة : اكثر من 222 مليار دولار صرفت على البنية التحتية .. دون فائدة !! الحكمة : ليس لدينا تمثيل في حكومة علاوي .. لكننا سنصوت لها الطلاب العراقيون.. خط الدفاع في صد محاولات سيطرة الميليشيات على ساحات الاحتجاج السلطات السعودية تعتقل عراقياً في المسجد النبوي تسريبات كواليس حكومة علاوي.. بيع وزارات واستيزار وزراء ومساومات سياسية القبض على اربعة عناصر من داعش في الجانب الايسر من الموصل القبض في بغداد على متهم بالمتاجرة بشرائح السيم كارت مجهولة العائدية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 01:16 ص

وزير الزراعة يناقش النهوض بالقطاع الزراعي

صالح الحسني

ناقش وزير الزراعة الدكتور صالح الحسنى طرق النهوض بالقطاع الزراعي و بشقيه النباتي والحيواني فضلا عن إيجاد فرص استثمارية مناسبة مع اتحاد الاقتصاديين العراقيين خلال الندوة التي أقامها اتحاد الاقتصاديين العراقيين تحت عنوان ( حماية المنتج الوطني الزراعي والحيواني ضرورة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي / المنجزات والمعوقات).
والقى الوزير كلمة خلال الندوة أن خطط الوزارة تلخصت بدعم المنتج المحلي خلال منع الاستيراد وإيقاف دخول المواد الزراعية للبلاد وبما انعكس بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادي بتشغيل الأيدي العاملة وامتصاص البطالة ، لافتا الى أن ماتحقق خلال العام الماضي من زيادة في الإنتاج كان بتخصيصات ٢٠١٨ نفسها إلا أن الوزارة أوقفت دخول ٢٥ مادة نباتية وحيوانية وتمكنت من رفع مستويات إنتاج محاصيل الحبوب وتوفير مبالغ تسلم التمور وتمكين أصحاب البساتين من الحصول على المردود المادي الجيد.

وأضاف الوزير أن العراق وبما يمتلكه من مقومات اقتصادية وموارد طبيعية ومياه تمكنه من النجاح في العمل الزراعي يحتاج فقط إلى الإدارة الجيدة التي تتمكن من رسم خطط زراعية فعالة ، مشيرا إلى ضرورة تفاعل ملاكات وزارة الزراعة والوزارات الأخرى مثل التعليم العالي في مجالات الدراسات العليا وتدريب الملاكات العلمية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الثلوج

لم تشهدها منذ ٨٠ عاماً.. سقوط كمية كبيرة من الثلوج 11 شباط 2020 08:01 م

مظهر محمد صالح

حقيقة صادمة : اكثر من 222 مليار دولار صرفت على البنية التحتية .. دون فائدة !! 11 شباط 2020 05:54 م

w1240-p16x9-iraq_54

في ديالى .. حل اكثر من 40 نزاعا عشائريا خلال اقل من شهرين ! 11 شباط 2020 02:57 م

1200px-Dhi_Qar_in_Iraq.svg

اكثر من الفي دونم لانشاء مدينتين زراعية وصناعية للشباب في ذي قار 11 شباط 2020 02:49 م

Doc-T-333358-637162611220083527

الأنواء الجوية تصدر بيانا بشأن تساقط الثلوج على مختلف المناطق 11 شباط 2020 02:10 م

هيئة النزاهة

صدور مذكرة قبض بحق مدير التخطيط في ديوان محافظة كركوك 11 شباط 2020 02:06 م

عاجل 1

عاجل| القبض على مدير القسم القانوني في هيئة الآثار والتراث متلبساً بالرشوة 11 شباط 2020 02:02 م

ذوو الشهداء

ذوو شهداء تظاهرات الناصرية يطالبون باعتقال المتهمين بقتل أبنائهم 11 شباط 2020 01:24 م

التعليقات