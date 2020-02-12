وزير الزراعة يناقش النهوض بالقطاع الزراعي

ناقش وزير الزراعة الدكتور صالح الحسنى طرق النهوض بالقطاع الزراعي و بشقيه النباتي والحيواني فضلا عن إيجاد فرص استثمارية مناسبة مع اتحاد الاقتصاديين العراقيين خلال الندوة التي أقامها اتحاد الاقتصاديين العراقيين تحت عنوان ( حماية المنتج الوطني الزراعي والحيواني ضرورة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي / المنجزات والمعوقات).

والقى الوزير كلمة خلال الندوة أن خطط الوزارة تلخصت بدعم المنتج المحلي خلال منع الاستيراد وإيقاف دخول المواد الزراعية للبلاد وبما انعكس بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادي بتشغيل الأيدي العاملة وامتصاص البطالة ، لافتا الى أن ماتحقق خلال العام الماضي من زيادة في الإنتاج كان بتخصيصات ٢٠١٨ نفسها إلا أن الوزارة أوقفت دخول ٢٥ مادة نباتية وحيوانية وتمكنت من رفع مستويات إنتاج محاصيل الحبوب وتوفير مبالغ تسلم التمور وتمكين أصحاب البساتين من الحصول على المردود المادي الجيد.



وأضاف الوزير أن العراق وبما يمتلكه من مقومات اقتصادية وموارد طبيعية ومياه تمكنه من النجاح في العمل الزراعي يحتاج فقط إلى الإدارة الجيدة التي تتمكن من رسم خطط زراعية فعالة ، مشيرا إلى ضرورة تفاعل ملاكات وزارة الزراعة والوزارات الأخرى مثل التعليم العالي في مجالات الدراسات العليا وتدريب الملاكات العلمية.