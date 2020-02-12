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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 12:56 ص

حزب الله يعقد اجتماعات مع فصائل عراقية لسد فراغ سليماني

قاسم سليماني
أفاد تقرير لـ رويترز نقلا عن مصادر الوكالة بتولي حزب الله اللبناني توجيه الميليشيات العراقية بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وسيستمر توجيه حزب الله للميليشيات العراقية إلى أن تتولى القيادة الجديدة في فيلق القدس ملف الأزمة السياسية في العراق وفق مصدر إقليمي لرويترز .
وكشف التقرير عن عقد حزب الله لاجتماعات مع فصائل عراقية لتنسيق الجهود السياسية، مشيرا إلى أن الاجتماعات سلطت الضوء على محاولة إيران تعزيز سيطرتها في مناطق في الشرق الأوسط.
وقالت مصادر عراقية لرويترز أيضا إن الاجتماعات بدأت في يناير بعد أيام فقط من اغتيال سليماني.
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