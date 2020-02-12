أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، إطلاق المرحلة الأولى من عملية "أبطال العراق" غربي البلاد، لتأمين الشريط الحدودي المحاذي مع سوريا والأردن.



وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، ترأسا اجتماعا أمنيا في قيادة عمليات الجزيرة".



وأوضحت الخلية أن "الأوامر صدرت للقوات الأمنية بانطلاق عملية أبطال العراق، المرحلة الأولى لخط الحدود العراقية السورية والأردنية، لحماية البلاد من أي تهديد".



ومؤخرا، بدأ تنظيم "داعش" شن مزيد من الهجمات مستهدفا حواجز أمنية وأرتالا عسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.



ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017، عن هزيمة "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق المحررة.