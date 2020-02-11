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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 09:41 م

موجة الاعتقالات تشعل الحراك الشعبي من جديد

المظاهرات

عادت موجة الاعتقالات من جديد لتشعل الحراك الشعبي العراقي، حيث اغتال مسلحون مجهولون أمس إعلاميا عراقيا بارزا قرب منزله بغرب العاصمة العراقية بغداد.


وأفاد مصدر أمني عراقي بقيام مسلحين مجهولين بفتح النار على المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية العراقية «نزار ذنون» بعد خروجه من منزله في منطقة حي الجامعة غرب بغداد، مما أدى إلى مقتله في الحال، مضيفا أن قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي.

من جهتها دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس القوات الأمنية والمتظاهرين إلى عدم حرف التظاهرات عن السلمية وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وقالت في بيان صحفي بثه موقع «السومرية نيوز» العراقي الإخباري إن «فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات».
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