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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 09:11 م

مقتدى الصدر يعلن حل "القبعات الزرق"

قبعات زرقاء
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، حل "القبعات الزرق"، وهي مجموعة تابعة لتياره متهمة بمهاجمة خيام متظاهرين في النجف والحلة جنوبي بغداد الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 8 منهم وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 وكان الصدر أعلن في الرابع من فبراير أن مهام ما يعرف بـ"القبعات الزرق" تتمثل في "تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلميا، وليس من واجبها الدفاع عني (الصدر) وقمع الأصوات التي تهتف ضدي.

وتابع: "إخوتي القبعات الزرق كما وإن واجبكم تمكين القوات الأمنية من بسط الأمن وحماية الثوار، وحينئذ ينتهي دوركم.

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