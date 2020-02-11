اعتقال رجل دين يدعي معالجته للأمراض بالطب النبوي في السعودية

اعتقلت السلطات السعودية، الثلاثاء، رجل دين يدعي معالجته للأمراض بالطب النبوي من سكنة محافظة اربيل.

وقال مصدر امني، انه”تم اعتقال رجل دين كردي يدعي أنه يعالج بالعلاج النبوي والرقية وظهر في مقاطع فيديو أنه يقوم بشفاء الكثير من الأمراضي وهو المعروف باسم الملا علي ويسكن في منطقة كلك بمدينة أربيل”.

واضاف، انه”تم اعتقاله في المدينة المنورة من قبل الأمن السعودي بعد قيامه بنفس الأمور ودعوته الناس لعلاجهم”.