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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 08:01 م

لم تشهدها منذ ٨٠ عاماً.. سقوط كمية كبيرة من الثلوج

الثلوج
أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل، الثلاثاء، ان العراق شهد تساقط كمية من الثلوج لم يشهده منذ اكثر من ٨٠ عاماً.


وذكرت الوزارة في بيان ، إن “موجة انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج سيكون مستمراً حتى مساء يوم غدٍ الأربعاء”.

وأضافت أن “كمية الثلوج التي سقطت، لم يشهده العراق منذ اكثر من ٨٠ عاماً”، مبينة ان “يوم الخميس سيشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة”.
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