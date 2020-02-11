زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة إلى الرئيس الإيراني

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بعث برسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.





وقالت الوكالة إن أون هنأ في رسالته روحاني بمناسبة ثورة 1979، التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي، وجاءت بالنظام الديني لآية الله الخميني.





وبعث أون الرسالة عبر وزير الخارجية الكوري الشمالي الجديد راي سيونج جون، الذي أوصل الرسالة إلى كل من الرئيس روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف.





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