أعلن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، اغتيال مسؤول في إحدى القنوات الفضائية غربي بغداد.





وقال المصدر - في تصريحات له "إن مسلحين مجهولين استهدفوا صباح اليوم المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون بالرصاص الحي، وذلك بمنطقة حي الجامعة غربي بغداد، مما أدى إلى مقتله في الحال".





وأوضح المصدر أن قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وأجرت تحقيقا في ملابساته.