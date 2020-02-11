ملامح حكومة علاوي لم تتضح .. ومصيرها لن يكون افضل من سابقتها

مضى حتى الان ثلث الفترة المحددة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، لتشكيل كابينته الوزارية وتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها ..



ولم تظهر ، بعد مرور عشرة ايام على تكليف علاوي ، اية ملامح واضحة على طبيعة حكومته المرتقبة او المرشحين لشغل حقائب وزارية فيها ، وسط انباء عن خلافات كبيرة بينه وبين غالبية الكتل السياسية التي تبدي تمسكها بحصصها الوزارية وترفض منحه الحق في حرية الاختيار.



ضمن هذا الاتجاه ، بين النائب باسم خشان :" ان الكتل السياسية ستتقاسم الوزارات فيما بينها ولا وجود لتكليف وزير مستقل بحكومة علاوي"، لافتا الى :" ان الوزير المستقل ، في حال تمت الموافقة عليه ، فانه سيدعم من جهة سياسية بعد تكليفه ".



والكتل ذات التأثير الكبير ، وربما الحاسم ، في شكل الحكومة المقبلة ، تتمثل بتحالفي "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدر الصدر و"الفتح" بزعامة هادي العامري ، وهما اللذان رشحا علاوي وقبله سلفه المستقيل عادل عبد المهدي ، اضافة الى القوى الكردية التي غالبا ما تستغل تناقضات وتقاطعات الكتل لتحقيق مصالحها وتوجهاتها الخاصة ، ثم تأتي بعد ذلك القوى السنية ذات التأثير الاقل ، والتي يمثلها اتحاد القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ..



انطلاقا من هذه الحقيقة اكد جاسم محمد جعفر القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي :"ان تحالفي الفتح وسائرون، ستكون لهما حصة الاسد في حكومة علاوي، على غرار حكومة عادل عبد المهدي".



وبين جعفر:" ان توزيع المناصب في حكومة علاوي، سيكون تحت اشراف سائرون والفتح، وان اية شخصية لن تشغل حقيبة وزارية دون موافقتهما ، حتى لو كانت من الشخصيات المستقلة"، مبينا :" ان هذا الامر لا ينطبق على الوزارات فقط، بل يشمل كافة المناصب والدرجات الخاصة المهمة في الدولة العراقية".



الاكراد من جانبهم ، وفي مواقفهم المعلنة ، يقولون انهم لن يضغطوا على رئيس الوزراء المكلف ، وليست لهم شروط محددة ، بل ما يهمهم هو حقوق مواطني الاقليم لاغير ...



هذا ما عبر عنه عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، بتأكيده ان حزبه لم يفرض اي شروط معينة على رئيس الوزراء المكلف .



وقال باجلان : " لن نكبل المكلف بمطالب تعجيزية ولن نكون جزءا من الازمة، انما لدينا مطالب تتعلق بحقوق المواطنين في الاقليم وخاصة قضية الرواتب والموازنة ، اما قضية المناصب فستترك لعلاوي باختيار من يراه مناسبا ، بشرط مراعاة تمثيل المكون".



الا ان تحالف "الفتح" له رأي آخر ، بان الاكراد لهم مطالب محددة ، اضافة الى المطالب التي تحدث عنها باجلان .



النائب عن "الفتح" حنين القدو ، كشف عن :" ان حزب مسعود بارزاني ، الديمقراطي الكردستاني ، يريد احياء ملف نشر قوات البيشمركة ضمن مناطق سهل نينوى واطراف ديالى وكركوك ".



واوضح النائب الشبكي :" ان حزب بارزاني طلب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة ، اخراج الحشد الشعبي من المناطق المنتشر بها شمالي العراق وادخال البيشمركة لتحل محله "...



في هذه الاثناء، رجحت اوساط سياسية فشل منح الثقة لحكومة علاوي في ظل هذه التقاطعات، مبينة :" ان الايام المقبلة ستشهد خللا كبيرا في اتمام تشكيل الحكومة المرتقبة ".



النائب عن تحالف القوى العراقية احمد الجبوري انتقد آلية محمد علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا :" ان محاولات علاوي الالتفاف على مطالب المتظاهرين السلميين بالتغيير على اساس المواطنة و الكفاءة العراقية ، اضافة الى حقوق ومسؤوليات شركاء العملية السياسية ، ستعجل بافشال خطوات تشكيل حكومته و ليس العكس".



وهذا ما اكده النائب باسم خشان بقوله :" ان حكومة علاوي سيكون مصيرها مشابها لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي"..

ف.ا