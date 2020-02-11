بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 11 شباط 2020
آخر الأخبار
ملامح حكومة علاوي لم تتضح .. ومصيرها لن يكون افضل من سابقتها الصيادي : اكثر من 6 ملايين مواطن يتعرضون لابتزاز الاحزاب ! تحركات برلمانية لرفع الرواتب الدنيا لبعض الوزارات حقيقة صادمة : اكثر من 222 مليار دولار صرفت على البنية التحتية .. دون فائدة !! الحكمة : ليس لدينا تمثيل في حكومة علاوي .. لكننا سنصوت لها الطلاب العراقيون.. خط الدفاع في صد محاولات سيطرة الميليشيات على ساحات الاحتجاج السلطات السعودية تعتقل عراقياً في المسجد النبوي تسريبات كواليس حكومة علاوي.. بيع وزارات واستيزار وزراء ومساومات سياسية القبض على اربعة عناصر من داعش في الجانب الايسر من الموصل القبض في بغداد على متهم بالمتاجرة بشرائح السيم كارت مجهولة العائدية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 06:07 م

ملامح حكومة علاوي لم تتضح .. ومصيرها لن يكون افضل من سابقتها

محمد توفيق علاوي

مضى حتى الان ثلث الفترة المحددة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، لتشكيل كابينته الوزارية وتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها ..

ولم تظهر ، بعد مرور عشرة ايام على تكليف علاوي ، اية ملامح واضحة على طبيعة حكومته المرتقبة او المرشحين لشغل حقائب وزارية فيها ،  وسط انباء عن خلافات كبيرة بينه وبين غالبية الكتل السياسية التي تبدي تمسكها بحصصها الوزارية وترفض منحه الحق في حرية الاختيار.

ضمن هذا الاتجاه ، بين النائب  باسم خشان :" ان الكتل السياسية ستتقاسم  الوزارات فيما بينها ولا وجود لتكليف وزير مستقل بحكومة علاوي"،  لافتا  الى :" ان  الوزير المستقل ، في حال تمت الموافقة عليه ، فانه سيدعم من جهة سياسية بعد تكليفه ".

والكتل ذات التأثير الكبير ، وربما الحاسم ، في شكل الحكومة المقبلة ، تتمثل بتحالفي "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدر الصدر و"الفتح" بزعامة هادي العامري ، وهما اللذان رشحا علاوي وقبله سلفه المستقيل عادل عبد المهدي ، اضافة الى القوى الكردية التي غالبا ما تستغل تناقضات وتقاطعات الكتل لتحقيق مصالحها وتوجهاتها الخاصة ، ثم تأتي بعد ذلك القوى السنية ذات التأثير الاقل ، والتي يمثلها اتحاد القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ..

انطلاقا من هذه الحقيقة  اكد  جاسم محمد جعفر القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي :"ان  تحالفي الفتح وسائرون، ستكون  لهما حصة الاسد في حكومة علاوي، على غرار حكومة عادل عبد المهدي".

وبين جعفر:" ان توزيع المناصب في حكومة علاوي، سيكون تحت اشراف  سائرون والفتح، وان اية  شخصية لن تشغل حقيبة وزارية دون موافقتهما ،  حتى لو كانت من الشخصيات المستقلة"، مبينا :" ان هذا الامر  لا ينطبق على الوزارات فقط، بل يشمل كافة المناصب والدرجات الخاصة المهمة في الدولة العراقية".

الاكراد من جانبهم ، وفي مواقفهم المعلنة ، يقولون انهم لن يضغطوا على رئيس الوزراء المكلف ، وليست لهم شروط محددة ، بل ما يهمهم هو حقوق مواطني الاقليم لاغير ...

هذا ما عبر عنه  عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، بتأكيده  ان حزبه لم يفرض اي  شروط معينة على رئيس الوزراء المكلف .

وقال باجلان : " لن نكبل المكلف بمطالب تعجيزية ولن نكون جزءا من الازمة، انما لدينا مطالب تتعلق بحقوق المواطنين في الاقليم وخاصة قضية الرواتب والموازنة ، اما قضية المناصب  فستترك لعلاوي باختيار من يراه مناسبا ، بشرط مراعاة تمثيل المكون".

الا ان  تحالف "الفتح" له رأي آخر ، بان الاكراد لهم مطالب محددة ، اضافة الى المطالب التي تحدث عنها باجلان . 

 النائب عن "الفتح" حنين القدو ، كشف عن  :" ان حزب مسعود بارزاني ، الديمقراطي الكردستاني ، يريد احياء ملف نشر  قوات البيشمركة  ضمن مناطق سهل نينوى واطراف ديالى وكركوك ".

واوضح النائب الشبكي  :" ان حزب بارزاني  طلب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة ، اخراج  الحشد الشعبي من المناطق المنتشر بها شمالي العراق  وادخال البيشمركة لتحل محله "...

في هذه الاثناء، رجحت  اوساط سياسية فشل منح الثقة لحكومة علاوي في ظل هذه التقاطعات، مبينة :" ان الايام المقبلة ستشهد  خللا  كبيرا  في اتمام تشكيل الحكومة المرتقبة ".

 النائب عن تحالف القوى العراقية  احمد  الجبوري انتقد آلية  محمد علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا :" ان محاولات علاوي الالتفاف على مطالب المتظاهرين السلميين بالتغيير على اساس المواطنة و الكفاءة العراقية ، اضافة الى حقوق ومسؤوليات شركاء العملية السياسية ، ستعجل بافشال خطوات تشكيل حكومته و ليس العكس".

وهذا ما اكده النائب باسم خشان بقوله :" ان  حكومة علاوي سيكون مصيرها مشابها لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي"..

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الطلاب

الطلاب العراقيون.. خط الدفاع في صد محاولات سيطرة الميليشيات على ساحات الاحتجاج 11 شباط 2020 04:59 م

1

تسريبات كواليس حكومة علاوي.. بيع وزارات واستيزار وزراء ومساومات سياسية 11 شباط 2020 04:38 م

1

بعد الإدانات الدولية للانتهاكات التي يتعرض لها متظاهري العراق.. بدء الشروع بتدويل قضية قمع المحتجين 11 شباط 2020 03:53 م

السهيل

تقرير .. السهيل يغتال التعليم العالي.. وهذه هي الدلائل والمؤشرات 11 شباط 2020 03:38 م

مقتدى-الصدر

تقرير يكشف عن 82 بابا خلفيا في أوروبا لتمويل إرهاب الإخوان وداعش والقاعدة 11 شباط 2020 03:18 م

القمر الصناعي

خيبة أمل الملالي.. 4 محاولات فاشلة لإيران في إطلاق القمر الصناعي ظفر 11 شباط 2020 01:04 م

تظاهرات السودان

محاولات «إخوانية قطرية» فاشلة لإعادة الفوضى إلى السودان لإنقاذ حلفائها من الموت السياسي 11 شباط 2020 12:58 م

عنف ضد المتظاهرين

اشتعال تظاهرات العراق.. استشهاد متظاهر برصاص الميليشيات الحكومية في ذي قار 11 شباط 2020 10:32 ص

التعليقات