الصيادي : اكثر من 6 ملايين مواطن يتعرضون لابتزاز الاحزاب !



اكد عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، ان اسبابا سياسية تحول دون تمليك العشوائيات لشاغليها ، مبينا :" ان الاحزاب الكبيرة تستغل فقر المواطنين الذين يقطنون العشوائيات مع قرب الانتخابات البرلمانية ".



وقال الصيادي في تصريح صحفي :" ان اكثر من ٦ ملايين نسمة يتعرضون للابتزاز والمساومات مع قرب الانتخابات البرلمانية" ، مبينا :" ان احزاب السلطة داخل مجلسي النواب والوزراء تمتنع عن تمليك العشوائيات لشاغليها للاستفادة من اصواتهم انتخابيا ".



واضاف:" ان هناك اتفاقا بين كبار السياسيين بعدم تمليك العشوائيات لشاغليها والذين يقدرون بأكثر من ٦ ملايين نسمة ، للاستفادة من اصواتهم انتخابيا".



ف.ا