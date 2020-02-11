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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 06:02 م

الصيادي : اكثر من 6 ملايين مواطن يتعرضون لابتزاز الاحزاب !

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي

اكد  عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، ان اسبابا سياسية تحول دون  تمليك العشوائيات لشاغليها ، مبينا :" ان الاحزاب الكبيرة تستغل فقر المواطنين الذين يقطنون العشوائيات مع قرب الانتخابات البرلمانية ".

وقال الصيادي في تصريح صحفي :" ان اكثر من ٦ ملايين نسمة يتعرضون للابتزاز والمساومات مع قرب الانتخابات البرلمانية" ، مبينا :" ان احزاب السلطة داخل مجلسي النواب والوزراء تمتنع عن تمليك العشوائيات لشاغليها للاستفادة من اصواتهم انتخابيا ".

واضاف:" ان هناك اتفاقا بين كبار السياسيين بعدم تمليك العشوائيات لشاغليها والذين يقدرون بأكثر من ٦ ملايين نسمة ، للاستفادة من اصواتهم انتخابيا".

ف.ا
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