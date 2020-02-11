تحركات برلمانية لرفع الرواتب الدنيا لبعض الوزارات

اعلنت اللجنة المالية النيابية عن وجود تحركات برلمانية لرفع مستوى الرواتب الدنيا لبعض الوزارات مقارنة بالوزارات الاخرى.



وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي :" ان اللجنة المالية في مجلس النواب ليست لديها النية للمساس برواتب الموظفين ، بل هناك تحركات لزيادة الرواتب الدنيا لبعض الوزارات مقارنة بالوزارات الاخرى"، مبينا :" ان كل وزارة لديها قانون خاص بها ، بما في ذلك الرئاسات الثلاث ".



واضاف الصفار :" ان هناك اعتراضا من بعض القطاعات على المساس برواتبهم ومساواتهم بالوزارات التي تتقاضى رواتب ضئيلة جدا " ، مشيرا الى :" ان الهدف من تعديل قانون الخدمة المدنية رفع رواتب الموظفين في بعض الوزارات اسوة باقرانهم ".

ف.ا