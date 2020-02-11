بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 11 شباط 2020
آخر الأخبار
ملامح حكومة علاوي لم تتضح .. ومصيرها لن يكون افضل من سابقتها الصيادي : اكثر من 6 ملايين مواطن يتعرضون لابتزاز الاحزاب ! تحركات برلمانية لرفع الرواتب الدنيا لبعض الوزارات حقيقة صادمة : اكثر من 222 مليار دولار صرفت على البنية التحتية .. دون فائدة !! الحكمة : ليس لدينا تمثيل في حكومة علاوي .. لكننا سنصوت لها الطلاب العراقيون.. خط الدفاع في صد محاولات سيطرة الميليشيات على ساحات الاحتجاج السلطات السعودية تعتقل عراقياً في المسجد النبوي تسريبات كواليس حكومة علاوي.. بيع وزارات واستيزار وزراء ومساومات سياسية القبض على اربعة عناصر من داعش في الجانب الايسر من الموصل القبض في بغداد على متهم بالمتاجرة بشرائح السيم كارت مجهولة العائدية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الثلاثاء، 11 شباط 2020 04:38 م

تسريبات كواليس حكومة علاوي.. بيع وزارات واستيزار وزراء ومساومات سياسية

1

ظهرت تسريبات من كواليس تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي، مما يكشف وجود خفايا في كواليس الحكومة ببيع وزارات وأستيزار وزراء  سابقين تحت ضغوطات الأحزاب والمكونات.

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء، بعد توافق صعب، توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان، قبل الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.

وقد كشفت النائبة ندى شاكر جودت، عن أن الجانب الكردي يساوم رئيس الوزراء على منحه الثقة مقابل الإبقاء على وزرائهم الذين جاءوا – بحسب قولها – بناءً على صفقة مالية قيمتها 17 مليون دولار.

وقالت في تصريح صحافي لوسائل إعلام محلية، إن الضغط الذي يمارس على محمد توفيق علاوي كبير إلا أنها تشير بأنه لغاية الآن صامد على مبدأه بأن يكون هو صاحب القرار بتشكيل كابينته الوزارية.

وأضافت أن الكتل الشيعية امتثلت لما يحدث في محافظاتها من تظاهرات وبالتالي أعطت الضوء الأخضر للمكلف بتشكيل الحكومة في اختيار كابينته الوزارية.

بينما، قالت مستشارة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، لشؤون المرأة، حنان الفتلاوي، إن أحد الوزراء الحاليين زحف زحفاً تاريخياً للرئيس المكلف لدرجة (تگشطت يديه ورجليه)وسال دمهما واختلط بتراب كرامته المهدورة!، بحسب قولها.

وذكرت الفتلاوي في تغريدة، أنه يحلف بالقرآن والإنجيل والزبور والتوراة أنه مستقل فبكى أحد الحاضرين تأثرا حتى ابتلت لحيته بالدموع والمصيبة انه وزير فاشل بل من أفشل الوزراء وأخفهم قلماً بالتوقيع.

وقال كاظم العيساوي، المستشار الأمني للصدر، في لقاء مع إعلاميين، إذا سمع الصدر أن علاوي أعطى لجهة غير مخولة وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيماً، ويسقطه في ثلاثة أيام، كما شدَّد على أن التيار الصدري لن يكون جزءاً من الحكومة العتيدة، بأي شكل من الأشكال.

وأيَّد الصدر تكليف علاوي، رغم رفض المتظاهرين تسميته، باعتبار أنه مقرب من النخبة الحاكمة، وتسبب موقفه في شرخ بالحركة الاحتجاجية، التي كان قد دعمها منذ بدايتها.

في ذات السياق، بحث رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء، في بيان، له، أن المستقيل عادل عبد المهدي، بحث خلال استقباله رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الاسراع باختيار الكابينة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمد توفيق علاوي

ملامح حكومة علاوي لم تتضح .. ومصيرها لن يكون افضل من سابقتها 11 شباط 2020 06:07 م

الطلاب

الطلاب العراقيون.. خط الدفاع في صد محاولات سيطرة الميليشيات على ساحات الاحتجاج 11 شباط 2020 04:59 م

1

بعد الإدانات الدولية للانتهاكات التي يتعرض لها متظاهري العراق.. بدء الشروع بتدويل قضية قمع المحتجين 11 شباط 2020 03:53 م

السهيل

تقرير .. السهيل يغتال التعليم العالي.. وهذه هي الدلائل والمؤشرات 11 شباط 2020 03:38 م

مقتدى-الصدر

تقرير يكشف عن 82 بابا خلفيا في أوروبا لتمويل إرهاب الإخوان وداعش والقاعدة 11 شباط 2020 03:18 م

القمر الصناعي

خيبة أمل الملالي.. 4 محاولات فاشلة لإيران في إطلاق القمر الصناعي ظفر 11 شباط 2020 01:04 م

تظاهرات السودان

محاولات «إخوانية قطرية» فاشلة لإعادة الفوضى إلى السودان لإنقاذ حلفائها من الموت السياسي 11 شباط 2020 12:58 م

عنف ضد المتظاهرين

اشتعال تظاهرات العراق.. استشهاد متظاهر برصاص الميليشيات الحكومية في ذي قار 11 شباط 2020 10:32 ص

التعليقات