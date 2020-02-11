القبض على اربعة عناصر من داعش في الجانب الايسر من الموصل



اعلنت وزارة الداخلية، ، القبض على اربعة دواعش في الجانب الايسر من الموصل.



وقال اعلام الوزارة في بيان ، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية القت القبض على ( اربعة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية".



واضاف أن "احدهم كان يعمل فيما يسمى بالشرعية والاخر كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والا ثنان الاخران كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مبيناً أنه "قد تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( الانتصار والميثاق والقدس ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل.



ف.ا