بهاء الاعرجي : الانتخابات المبكرة.. كذبة استغلتها بعض الكتل للمتاجرة بها

وصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي الإنتخابات المبكّرة بانهاكذبة استغلتها بعض الكتل للمتاجرة بها . وقال في تغريدة له اليوم ان : الانتخابات المبكرة كذبة ومن صدّقها لا عقل له. ف.ا Copy أخبار متعلقة الأعرجي: الانتخابات المبكّرة كذبة ومن صدّقها لا عقل له الأعرجي: شخصيات من مكتب عبد المهدي أعطت أوامر بقتل المتظاهرين الاعرجي : معظم الكتل قرارها غير عراقي نائب يحمل الكتل الشيعية مسؤولية عدم اقرار قانون الانتخابات الكتل السياسية تتوصل لاتفاق بشأن قانون الانتخابات التشريعية بهاء الاعرجي : محاولة اسقاط عبد المهدي تعني فشل الكتل بالحصول على "مغانمها"