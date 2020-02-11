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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 04:00 م

بهاء الاعرجي : الانتخابات المبكرة.. كذبة استغلتها بعض الكتل للمتاجرة بها

بهاء الاعرجي


وصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي ‏الإنتخابات المبكّرة بانهاكذبة استغلتها بعض الكتل للمتاجرة بها .

وقال في تغريدة له اليوم ان : الانتخابات المبكرة كذبة ومن صدّقها لا عقل له.

ف.ا
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