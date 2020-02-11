بهاء الاعرجي : الانتخابات المبكرة.. كذبة استغلتها بعض الكتل للمتاجرة بها





وصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي ‏الإنتخابات المبكّرة بانهاكذبة استغلتها بعض الكتل للمتاجرة بها .



وقال في تغريدة له اليوم ان : الانتخابات المبكرة كذبة ومن صدّقها لا عقل له.



ف.ا