متى يدرك الكهول أن تاريخ صلاحيتهم سياسيا قد انتهى؟.. ومتى يكفون عن الرقص على جماجم الشهداء ؟

أكد عضو لجنة الامن والدفاع، النائب محمد الكربولي، الزمن لا يرجع الى الوراء فيما يخص المشهد السياسي العراقي.



وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”، إن “محاولات العودة الى المشهد السياسي عبر ادعاء تمثيل المكون، هو رقص على دماء الشهداء وتجاهل لمطالب المتظاهرين”.



وأضاف “متى يدرك الكهول ان تأريخ صلاحيتهم للعمل السياسي قد انتهى”، منهياً تغريدته بهاشتاغ: “الزمن لا يرجع الى الوراء”.