البعيجي: فرض بعض القوى السياسية مرشحيها على رئيس الوزراء المكلف ابتزاز سياسي





وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي بعض القوى السياسية التي تفرض مرشحيها على رئيس الوزراء المكلف تحت ذريعة الاستحقاق الانتخابي بانه ابتزاز سياسي لايمكن القبول به نهائيا.



وقال في بيان صحفي ان الشارع يغلي ويرفض اي مرشح تقدمة الاحزاب والقوى السياسية لشغل اي حقيبة وزارية بالحكومة المقبلة لذلك على هذه القوى ان تدرك خطورة الوضع العام في البلد ويجب تقديم المصلحة العامة على جميع المصالح الاخرى.



واضاف البعيجي ان : على جميع القوى السياسية ان تترك تشكيل الحكومة الجديدة لمحمد توفيق علاوي وان لاتفرض اي مرشح عليه.



واوضح ان: جميع القوى السياسية مسؤولة عما يجري في البلد وعليها ان تتحمل مسؤليتها الكاملة وان لاتتنصل من واجباتها.



ف.ا