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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 شباط 2020 03:53 م

بعد الإدانات الدولية للانتهاكات التي يتعرض لها متظاهري العراق.. بدء الشروع بتدويل قضية قمع المحتجين

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تعرض المتظاهرون العراقيون إلى كل وسائل القمع من جانب السلطات العراقية والميليشيات المسلحة الموالية لإيران لإنهاء احتجاجاتهم من القتل والاختطاف والرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأدى ذلك إلى استشهاد أكثر من 600 متظاهر و30 ألف مصاب فضلا عن المختطفين وجميع وسائل الإرهاب ضد المتظاهرين والنشطاء ووسائل الإعلام.

فقد كشف زعيم "ائتلاف الوطنية" في مجلس النواب إياد علاوي، عن الشروع بتدويل قضية قمع المحتجين في العراق.

وقال علاوي إن "لجنة من المحامين بدأت بإعداد قوائم بأسماء الذين شاركوا في تلك الجرائم من أجل تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية".

من جانبه، يقول الخبير في القانون الدولي الدكتور علي التميمي: عندما تعجز القوانين الداخلية عن حل المشاكل، عندها يظهر دور الأمم المتحدة، فقتل المتظاهرين يخالف معاهدة 1948 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتابع التميمي بالقول، "أكثر من 16 دولة أدانت الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون، ومن ضمنها الدول دائمة العضوية، وسوف تبدأ تدرجية قرارات مجلس الأمن بحق العراق.".

وأضاف التميمي قائلا، "يستطيع مجلس الأمن تشكيل محكمة خاصة وإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق إليها، أو يحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، عندها يتم تدويل القضية."

وقد تصاعدت الاحتجاجات العراقية الرافضة لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، إذ خرج آلاف الطلاب بجامعات كربلاء في تظاهرة حاشدة.

كما نظّم الآلاف من العراقيين في ساحة التحرير ببغداد احتجاجات ومسيرات للتنديد بتكليف الرئيس برهم صالح لعلاوي.

توافد مئات الطلاب إلى شوارع تؤدي الى ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للاحتجاج في بغداد، حاملين صورا لمحمد علاوي وقد رسمت إشارة الضرب باللون الأحمر على وجهه.
وخوّل معتصمو التحرير ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار أن تكون ناطقة باسم متظاهري العراق.

وأدى العنف إلى استشهاد أكثر من 600 شخص، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول ، في بغداد ومدن جنوب البلاد.

ويجري تشكيل الحكومة في العراق عبر مفاوضات ماراثونية معقدة تجريها الأحزاب السياسية لتوزيع المناصب الوزارية بما يضمن مصالحها، بالاستناد إلى المقاعد التي تشغلها في البرلمان.

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