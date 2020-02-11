الفتلاوي يأمر الأجهزة الأمنية بتأمين المتظاهرين في ساحة الصدرين بالنجف

وجه قائد شرطة محافظة النجف العميد فائق فليح حسن سكر الفتلاوي، الأجهزة الأمنية بتأمين المتظاهرين في ساحة الصدرين.
وذكر بيان عن مكتب الفتلاوي، أن " قائد شرطة النجف، أمر جميع الأجهزة الأمنية بتأمين ساحة الصدرين وتعزيزها بأعداد من المنتسبين للحفاظ على أمن المتظاهرين".
وأضاف أن "القائد وجه بإجراء التفتيش للدقيق وحماية المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة".
وذكر بيان عن مكتب الفتلاوي، أن " قائد شرطة النجف، أمر جميع الأجهزة الأمنية بتأمين ساحة الصدرين وتعزيزها بأعداد من المنتسبين للحفاظ على أمن المتظاهرين".
وأضاف أن "القائد وجه بإجراء التفتيش للدقيق وحماية المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة".