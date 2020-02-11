بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 11 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 شباط 2020 02:59 م

الفتلاوي يأمر الأجهزة الأمنية بتأمين المتظاهرين في ساحة الصدرين بالنجف

تظاهرات النجف
وجه قائد شرطة محافظة النجف العميد فائق فليح حسن سكر الفتلاوي، الأجهزة الأمنية بتأمين المتظاهرين في ساحة الصدرين.

وذكر بيان عن مكتب الفتلاوي، أن " قائد شرطة النجف، أمر جميع الأجهزة الأمنية بتأمين ساحة الصدرين وتعزيزها بأعداد من المنتسبين للحفاظ على أمن المتظاهرين".

وأضاف أن "القائد وجه بإجراء التفتيش للدقيق وحماية المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة".
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