في ديالى .. حل اكثر من 40 نزاعا عشائريا خلال اقل من شهرين !

اعلنت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى عن حسم اكثر من 40 مشكلة ونزاعا عشائريا خلال العام الجاري 2020.



وقال مدير شؤون العشائر العميد علي محمود الربيعي في تصريح صحفي:" ان المديرية لعبت دورا محوريا وفعالا في حسم النزاعات والمشاكل العشائرية في عموم مناطق المحافظة ،بالتنسيق مع القيادات الامنية والنخب والزعامات العشائرية"، لافتا الى حسم اكثر من 40 مشكلة ونزاعا خلال العام الجاري 2020 .



واضاف الربيعي :" ان نحو 300 مشكلة ونزاع عشائري حسمت خلال العام الماضي بتدخل مباشر من المديرية ،بالتنسيق مع شيوخ وزعماء العشائر" ، مبينا :" ان حل النزاعات والمشاكل يأتي لدعم السلم الاهلي وتحقيق الاستقرار ومعالجة المشاكل وفق اطر تمنع تفاقمها لدعم القانون ".