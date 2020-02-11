اكثر من الفي دونم لانشاء مدينتين زراعية وصناعية للشباب في ذي قار



اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي عن تخصيص 15,200 دونم لانشاء مدينتين زراعية وصناعية في محافظة ذي قار، ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب.



وقال الدليمي، في تصريح صحفي :" تم تخصيص 15 ألف دونم لانشاء مدينة زراعية، و200 دونم لانشاء مدينة صناعية في محافظة ذي قار ، ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب ، بالتنسيق مع هيئة استثمار المحافظة".



واضاف :" ان المدينتين ستوفران ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل خلال العام الجاري 2020 ".

واشار الوزير الى مساعي الوزارة نحو استثمار براءات الاختراع المسجلة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، بهدف دعم المخترعين وتطوير قدراتهم، واستثمار النجاحات الوطنية التي حققوها في برامج ومشاريع تشغيل الشباب .