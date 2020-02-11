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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 02:49 م

اكثر من الفي دونم لانشاء مدينتين زراعية وصناعية للشباب في ذي قار

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اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي عن تخصيص 15,200 دونم  لانشاء  مدينتين زراعية وصناعية في محافظة ذي قار، ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب.

وقال الدليمي، في تصريح صحفي :" تم تخصيص 15 ألف دونم لانشاء مدينة زراعية، و200 دونم لانشاء مدينة صناعية في محافظة ذي قار ، ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب ، بالتنسيق مع هيئة استثمار المحافظة".

 واضاف :" ان المدينتين  ستوفران ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل خلال العام الجاري 2020 ".
واشار الوزير الى مساعي الوزارة نحو استثمار براءات الاختراع المسجلة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،  بهدف دعم المخترعين وتطوير قدراتهم، واستثمار النجاحات الوطنية التي حققوها في برامج ومشاريع تشغيل الشباب .

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