بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 11 شباط 2020
آخر الأخبار
حكم عراقي في سلة اولمبياد طوكيو الفتلاوي يأمر الأجهزة الأمنية بتأمين المتظاهرين في ساحة الصدرين بالنجف في ديالى .. حل اكثر من 40 نزاعا عشائريا خلال اقل من شهرين ! خمسة نواب يسحبون تواقيعهم من ورقة تكليف علاوي بتشكيل الحكومة اكثر من الفي دونم لانشاء مدينتين زراعية وصناعية للشباب في ذي قار قدو : الاكراد مصرون على اعتماد الآليات السابقة في تشكيل الحكومة المالية النيابية : تعديلات قانون التقاعد مستعجلة وغير مدروسة ناشط مدني : محمد علاوي عرض على المتظاهرين .. وزارتين عاجل| القبض على مدير القسم القانوني في هيئة الآثار والتراث متلبساً بالرشوة نائبة : 4 ـ 5 حقائب للنساء في حكومة محمد علاوي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 02:14 م

المالية النيابية : تعديلات قانون التقاعد مستعجلة وغير مدروسة

unnamed (2)


اكدت اللجنة المالية  النيابية ان تعديلات جديدة ستدخل على قانون التقاعد ، مبينة انها ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة لـلـتـبـاحـث فــي المــعــوقــات الـتـي يـواجـهـهـا تعديل  القانون .

وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، في تصريح صحفي :" ان  العديد من شكاوى المتقاعدين وردت الى اللجنة المالية ، منها ما يخص اسـر وارامــل المتوفين منهم، من الذين لم تشملهم الزيادة في الرواتب، وغيرهم من الشرائح ".

واضافت:" ان الـتـعـديـلات الاخيرة  لقانون التقاعد غير مقنعة ،  لانهاء  جاءت  دون دراسة وبشكل مستعجل ".

واشارت التميمي الى انها  طـالـبت “اللجنة المالية باعادة النظر ببعض الاستثناءات بعد تقليل عمر المتقاعد من 63 سـنة الى 60″، مـشيرة  الى :" ان هناك بعض الخبرات لا يمكن الاستغناء عنها ".

واوضحت :" ان اللجنة المالـية ستستضيف رئيس هيئة الـتـقاعد العامة لمعرفة مشاكل المتقاعدين "، مؤكدة :" ان القانون سيشهد تـعـديـلا ببنوده، بما يتناسب مع مطالب المواطنين وعدم الاستغناء عن الخبرات".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
توفيق علاوي

خمسة نواب يسحبون تواقيعهم من ورقة تكليف علاوي بتشكيل الحكومة 11 شباط 2020 02:52 م

القيادي-في-التحالف-حنين-القدو-1280x720

قدو : الاكراد مصرون على اعتماد الآليات السابقة في تشكيل الحكومة 11 شباط 2020 02:24 م

492136Image1

ناشط مدني : محمد علاوي عرض على المتظاهرين .. وزارتين 11 شباط 2020 02:05 م

5F9EFA0D-6732-4721-B5B0-DF7105CD0372

نائبة : 4 ـ 5 حقائب للنساء في حكومة محمد علاوي 11 شباط 2020 02:02 م

قناة الرشيد

اغتيال المشرف العام لقناة "الرشيد" نزار ذنون بهجوم مسلح في بغداد 11 شباط 2020 01:19 م

علاوي وعبد المهدي

علاوي وعبد المهدي يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة 11 شباط 2020 01:10 م

unnamed (1)

نائب : السرقة في الاقليم اصبحت منظمة وقانونية .. تديرها مافيات متمرسة 11 شباط 2020 12:56 م

محمد توفيق علاوي

الأعرجي: علاوي أوصل رسالة للكتل المصرة على المحاصصة مفادها أنه سيسحب تكليفه 11 شباط 2020 12:54 م

التعليقات