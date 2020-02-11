المالية النيابية : تعديلات قانون التقاعد مستعجلة وغير مدروسة



اكدت اللجنة المالية النيابية ان تعديلات جديدة ستدخل على قانون التقاعد ، مبينة انها ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة لـلـتـبـاحـث فــي المــعــوقــات الـتـي يـواجـهـهـا تعديل القانون .



وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، في تصريح صحفي :" ان العديد من شكاوى المتقاعدين وردت الى اللجنة المالية ، منها ما يخص اسـر وارامــل المتوفين منهم، من الذين لم تشملهم الزيادة في الرواتب، وغيرهم من الشرائح ".



واضافت:" ان الـتـعـديـلات الاخيرة لقانون التقاعد غير مقنعة ، لانهاء جاءت دون دراسة وبشكل مستعجل ".



واشارت التميمي الى انها طـالـبت “اللجنة المالية باعادة النظر ببعض الاستثناءات بعد تقليل عمر المتقاعد من 63 سـنة الى 60″، مـشيرة الى :" ان هناك بعض الخبرات لا يمكن الاستغناء عنها ".



واوضحت :" ان اللجنة المالـية ستستضيف رئيس هيئة الـتـقاعد العامة لمعرفة مشاكل المتقاعدين "، مؤكدة :" ان القانون سيشهد تـعـديـلا ببنوده، بما يتناسب مع مطالب المواطنين وعدم الاستغناء عن الخبرات".

