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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 02:10 م

الأنواء الجوية تصدر بيانا بشأن تساقط الثلوج على مختلف المناطق

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أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية ، اليوم الثلاثاء، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي وموجة برد شديدة مصحوبة بتساقط الثلوج في مختلف مناطق البلاد .
واوضحت الهيئة مسبقاً في تقريرها الابتدائي من قسم التنبؤ الجوي بتأثر البلاد بمنخفض جوي جبهوي قادم من شمال شرق أوربا سيتسبب بانخفاض كبير في درجات الحرارة الصغرى لتصل دون الصفر المئوي بعدة درجات في أماكن متعددة إضافة إلى تقرير ملحق جديد صدر يوم التاسع من هذا الشهر حول موجة البرد التي تتعرض لها البلاد ووفقا لتحديثات الخرائط الطقسية لتشهد بعض المناطق تساقط زخات مطر خفيفة مع تساقط ثلوج ليومين الأحد الإثنين الماضين”.
واشارت الهيئة ان “حدة تساقط الثلوج سوف تخف ليتحسن الطقس مع إستمرار الأجواء شديدة البرودة مع انحسار الكتلة الجوية الباردة تدريجيا مساء يوم الأربعاء حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي ويعود الطقس الشتوي المعتاد عليه يوم الخميس المقبل”.
يذكر أن البلاد تأثرت بهكذا موجة تساقط ثلوج في عام 2008 ولكن ليس بهذه الشدة حيث كانت خفيفة لساعات معدودة .

ع د

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