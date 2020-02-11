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الثلاثاء, 11 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 شباط 2020 01:19 م

اغتيال المشرف العام لقناة "الرشيد" نزار ذنون بهجوم مسلح في بغداد

قناة الرشيد
أفادت أنباء تداولها نشطاء، اليوم الثلاثاء، باغتيال المشرف لـ "قناة الرشيد الفضائية" نزار ذنون، غربي العاصمة بغداد.

وقال نشطاء، بينهم مصدر من داخل قناة الرشيد، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون، في حي الجامعة غربي بغداد.

وأضافوا، أن ذنون اغتيل بعد خروجه من منزله، وأن الحادث وقع قرب إحدى محطات الوقود في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.

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