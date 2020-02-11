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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 01:07 م

نائب إيراني: الفساد يسيطر على الانتخابات البرلمانية بطهران

صادقي

قال محمود صادقي، النائب الإصلاحي الإيراني، إن هناك عددًا من المرشحين في الانتخابات البرلمانية يدفعون الأموال لضمان الموافقة على مشاركتهم في الانتخابات.
وأضاف صادقي في رسالته التي أرسلها لأحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني والرجل الديني المتشدد، أن الفساد في عملية التأهيل للانتخابات البرلمانية له سوابق، موضحا أن بعض المرشحين في الانتخابات السابقة كانوا مؤهلين أيضًا لخوض الانتخابات بدفع أموال إلى الوسطاء لضمان موافقة المجلس. 
وأوضح صادقي أنه قدم أدلة على ادعائه إلى منظمة الاستخبارات التابعة لهيئة مراقبة الانتخابات ولديه أدلة تتضمن تسجيلات صوتية تثبت أن لديهم إمكانية الوصول إلى ملفات المجلس بشأن المرشحين المحتملين.
وفي تغريدة بتاريخ 27 يناير، قال صادقي إن الوسطاء الذين ادعوا أن لهم نفوذًا في مجلس صيانة الدستور طالبوا بما يصل إلى 40 مليار ريـال (نحو 300 الف دولار) من المرشحين المحتملين في الانتخابات البرلمانية لضمان الموافقة على خوض الانتخابات.

ع د

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