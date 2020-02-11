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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 12:56 م

نائب : السرقة في الاقليم اصبحت منظمة وقانونية .. تديرها مافيات متمرسة

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اكد عضو اللجنة المالية النيابية غالب محمد :"  ان مافيات متمرسة  تسيطر على الموارد المالية لاقليم كردستان ، دون رقيب ".

وقال محمد في تصريح صحفي :"  ان الموارد التي تحصل عليها حكومة الاقليم تذهب الى  المافيات المتنفذة التي تسيطر وتستحوذ على موارد الاقليم ".

واوضح  :"  ان الادعاء بان حكومة الاقليم مدينة بمبالغ ضخمة الى شركات النفط والبنوك والمواطنين، ادعاء كاذب لان حكومة الاقليم تقوم ببيع النفط وليس شرائه" ،  مبينا انه :" لم يحصل في دولة ما ان تصدر حكومتها النفط، وان تكون مدينة للشركات المنتجة للنفط ،  وان يفتقر مواطنوها الى  الوقود  والكهرباء والماء والطرق والخدمات الاخرى".

واضاف :" ان السرقة الان في الاقليم اصبحت منظمة وقانونية ، تديرها مافيات متمرسة تمارس السرقة في شتى المجالات، تستنزف موارد البلاد  دون رقيب "، مبينا :" ان هناك مئات الشركات مملوكة للحزبين الرئيسين متعاقدة مع حكومة الاقليم، تستحصل الرسوم والضرائب من المواطنين تحت عناوين مختلفة ".

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