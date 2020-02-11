نائب : السرقة في الاقليم اصبحت منظمة وقانونية .. تديرها مافيات متمرسة

اكد عضو اللجنة المالية النيابية غالب محمد :" ان مافيات متمرسة تسيطر على الموارد المالية لاقليم كردستان ، دون رقيب ".

وقال محمد في تصريح صحفي :" ان الموارد التي تحصل عليها حكومة الاقليم تذهب الى المافيات المتنفذة التي تسيطر وتستحوذ على موارد الاقليم ".



واوضح :" ان الادعاء بان حكومة الاقليم مدينة بمبالغ ضخمة الى شركات النفط والبنوك والمواطنين، ادعاء كاذب لان حكومة الاقليم تقوم ببيع النفط وليس شرائه" ، مبينا انه :" لم يحصل في دولة ما ان تصدر حكومتها النفط، وان تكون مدينة للشركات المنتجة للنفط ، وان يفتقر مواطنوها الى الوقود والكهرباء والماء والطرق والخدمات الاخرى".



واضاف :" ان السرقة الان في الاقليم اصبحت منظمة وقانونية ، تديرها مافيات متمرسة تمارس السرقة في شتى المجالات، تستنزف موارد البلاد دون رقيب "، مبينا :" ان هناك مئات الشركات مملوكة للحزبين الرئيسين متعاقدة مع حكومة الاقليم، تستحصل الرسوم والضرائب من المواطنين تحت عناوين مختلفة ".