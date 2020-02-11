الأعرجي: علاوي أوصل رسالة للكتل المصرة على المحاصصة مفادها أنه سيسحب تكليفه

كشف بهاء الأعرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، اليوم الثلاثاء، عن اختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة محمد توفيق علاوي، 10 من وزراء حكومته.

وقال الأعرجي في تصريح صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اختار في حدود عشرة وزراء من أعضاء كابينته الحكومية المرتقبة، وفي طريقه لإكمال الوزارات المتبقية"، مضيفاً أن "غالبية الأسماء الجديدة بعيدة عن الواقع السياسي رغم ان قسماً منهم قد يكونوا مشتركين في العملية السياسية".



وشكك الأعرجي بـ "إمكانية وصول محمد علاوي إلى مرحلة عرض كابينته الحكومية على مجلس النواب لمنحها الثقة في ظل التقاطعات والخلافات والاعتراضات التي تبديها غالبية الكتل السياسية على عملية اختيار الوزراء"، لافتاً إلى أن "استمرار هذه المشاكل والتحديات سوف يؤثر على إكمال الكابينة الوزارية".



وأضاف، أن "القوى السنية والكردية لا تقبل منح رئيس مجلس الوزراء المكلف حرية اختيار وزرائه بمفرده"، مبيناً، أن "هذه الكتل تصر على انها تريد الدفع بعدد من المرشحين لوزاراتها وترك حق الاختيار لرئيس الحكومة المكلف".



وتوقع أنه "في الأيام المقبلة سيكون هناك خلل كبير في إتمام تشكيل الحكومة بسبب فرض إرادة بعض الكتل السياسية على رئيس الحكومة المكلف"، مشيراً الى أن "علاوي أوصل رسالة للكتل المصرة على المحاصصة مفادها انه سيسحب تكليفه".