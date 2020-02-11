العمليات المشتركة تكشف حقيقة تقديم 3 دول بالتحالف الدولي طلب انسحاب قواتها

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى اليوم ، تقديم ثلاث دول من التحالف الدولى طلب انسحاب قواتها من البلاد.

وقال الخفاجى ـ في تصريح له ـ إن "الأنباء التى أفادت بأن ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا وأستراليا طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمنى لسحب قواتها من العراق، عارية تماما عن الصحة"، داعيا إلى ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واعتمادها من المصادر الرسمية.

ويأتي هذا عقب نشر مصادر إخبارية تصريحات نسبت إلى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي تفيد بأن ثلاث دولة هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمنى لسحب قواتها من العراق.

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.

ع د