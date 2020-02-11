حقوق الانسان النيابية ترفض اعادة اللاجئين العراقيين قسرا

اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية رفض اعادة العراقيين قسرا من الدول الاوروبية ومن المهجرين غير الرسميين ، مؤكدة ان ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان .





ودعت اللجنة في بيان ، الى احترام خيارات اللاجئين ضمن المعايير الدولية وان يكون هناك اتفاق في اعادة اللاجئين الذين يرغبون بالعودة بشكل طوعي وبين المرغمين قسرا ، مبينة ان " هؤلاء المهاجرين هم ضحايا العمليات الارهابية في العراق الذين ذاقوا ويلات الإرهاب الداعشي هم وعوائلهم ".





وطالبت المجتمع الدولي بالنظر في هذا الملف والأخذ بعين الإنسانية ظروف المهاجرين من العراق.