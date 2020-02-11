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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 11:53 ص

حقوق الانسان النيابية ترفض اعادة اللاجئين العراقيين قسرا

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اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية  رفض اعادة العراقيين قسرا من الدول الاوروبية ومن المهجرين غير الرسميين ، مؤكدة ان ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان .


ودعت اللجنة  في بيان ، الى  احترام خيارات اللاجئين ضمن المعايير الدولية وان يكون هناك اتفاق في اعادة اللاجئين الذين يرغبون بالعودة بشكل طوعي وبين المرغمين قسرا ، مبينة ان " هؤلاء المهاجرين هم ضحايا العمليات الارهابية في العراق الذين ذاقوا ويلات الإرهاب الداعشي هم وعوائلهم ".


وطالبت المجتمع الدولي بالنظر في هذا الملف والأخذ بعين الإنسانية ظروف المهاجرين من العراق.
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