حقوق الانسان النيابية ترفض اعادة اللاجئين العراقيين قسرا

اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية رفض اعادة العراقيين قسرا من الدول الاوروبية ومن المهجرين غير الرسميين ، مؤكدة ان ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان .
ودعت اللجنة في بيان ، الى احترام خيارات اللاجئين ضمن المعايير الدولية وان يكون هناك اتفاق في اعادة اللاجئين الذين يرغبون بالعودة بشكل طوعي وبين المرغمين قسرا ، مبينة ان " هؤلاء المهاجرين هم ضحايا العمليات الارهابية في العراق الذين ذاقوا ويلات الإرهاب الداعشي هم وعوائلهم ".
وطالبت المجتمع الدولي بالنظر في هذا الملف والأخذ بعين الإنسانية ظروف المهاجرين من العراق.
ودعت اللجنة في بيان ، الى احترام خيارات اللاجئين ضمن المعايير الدولية وان يكون هناك اتفاق في اعادة اللاجئين الذين يرغبون بالعودة بشكل طوعي وبين المرغمين قسرا ، مبينة ان " هؤلاء المهاجرين هم ضحايا العمليات الارهابية في العراق الذين ذاقوا ويلات الإرهاب الداعشي هم وعوائلهم ".
وطالبت المجتمع الدولي بالنظر في هذا الملف والأخذ بعين الإنسانية ظروف المهاجرين من العراق.