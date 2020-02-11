بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 11 شباط 2020
آخر الأخبار
حكم عراقي في سلة اولمبياد طوكيو الفتلاوي يأمر الأجهزة الأمنية بتأمين المتظاهرين في ساحة الصدرين بالنجف في ديالى .. حل اكثر من 40 نزاعا عشائريا خلال اقل من شهرين ! خمسة نواب يسحبون تواقيعهم من ورقة تكليف علاوي بتشكيل الحكومة اكثر من الفي دونم لانشاء مدينتين زراعية وصناعية للشباب في ذي قار قدو : الاكراد مصرون على اعتماد الآليات السابقة في تشكيل الحكومة المالية النيابية : تعديلات قانون التقاعد مستعجلة وغير مدروسة ناشط مدني : محمد علاوي عرض على المتظاهرين .. وزارتين عاجل| القبض على مدير القسم القانوني في هيئة الآثار والتراث متلبساً بالرشوة نائبة : 4 ـ 5 حقائب للنساء في حكومة محمد علاوي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 11:50 ص

التميمي : ارتفاع معدل العجز في موازنة العام الحالي الى نحو 48 تريليون دينار

60E071FC-36AE-43E9-BA17-5EF97317130E-1068x771

اكدت اللجنة المالية النيابية ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة 2020 الى نحو 48 تريليون دينار .

وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي ان « العجز المالي كبير للغاية في مسودة قانون الموازنة العامة 2020 حيث وصل الى نحو 48 تريليون دينار ،وهذا هو السبب الحقيقي لعدم ارسال الموازنة الى البرلمان حتى الان «.

واضافت ان» الحكومة المستقيلة تحاول تحميل اعباء وتداعيات ارتفاع العجز في موازنة ٢٠٢٠ الى رئيس الوزراء المكلف لتتخلص من المسؤولية «، مبينة انه « منذ 15 تشرين الاول الماضي كان يفترض ان تكون الموازنة جاهزة امام البرلمان «.

واوضحت ان « تلكؤ الحكومة المستقيلة بذريعة تصريف الاعمال يعود الى تهربها من المساءلة عن اسباب ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة «.

وكانت اللجنة المالية النيابية، توقعت أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستعيد النظر بالموازنة العامة التي تجاوز معدل العجز المالي فيها للعام الحالي الـ 48 تريليون دينار .

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد حمه رشيد في تصريح صحفي ان «رئيس الوزراء المكلف لديه باع طويل في السياسة المالية والنقدية في البلد، فيمكن إعادة النظر بالموازنة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا يتجاوز الـ 48 تريليون دينار».وأضاف أن «الحكومة الجديدة ستقوم بمعالجة العجز المالي من خلال إعادة النظر ببعض الفقرات»، مبينا أن «رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لا يمكنه إقرار الموازنة وارسالها الى البرلمان، إلا بعد التصويت على منح الثقة كابينته الوزارية وبرنامج حكومته».

وتابع أنه «بعد تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة على أعضاء الحكومة الجديدة والمنهاج الوزاري،يمكن لحكومة علاوي مناقشة الموازنة وارسالها الى مجلس النواب»، مشيرا الى أن «علاوي لديه ملاحظات عديدة على الكثير من الأمور المالية والاقتصادية في الدولة، ويمكن معالجة جميع المشاكل بفترة وجيزة أو على شكل مراحل.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
توفيق علاوي

خمسة نواب يسحبون تواقيعهم من ورقة تكليف علاوي بتشكيل الحكومة 11 شباط 2020 02:52 م

القيادي-في-التحالف-حنين-القدو-1280x720

قدو : الاكراد مصرون على اعتماد الآليات السابقة في تشكيل الحكومة 11 شباط 2020 02:24 م

unnamed (2)

المالية النيابية : تعديلات قانون التقاعد مستعجلة وغير مدروسة 11 شباط 2020 02:14 م

492136Image1

ناشط مدني : محمد علاوي عرض على المتظاهرين .. وزارتين 11 شباط 2020 02:05 م

5F9EFA0D-6732-4721-B5B0-DF7105CD0372

نائبة : 4 ـ 5 حقائب للنساء في حكومة محمد علاوي 11 شباط 2020 02:02 م

قناة الرشيد

اغتيال المشرف العام لقناة "الرشيد" نزار ذنون بهجوم مسلح في بغداد 11 شباط 2020 01:19 م

علاوي وعبد المهدي

علاوي وعبد المهدي يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة 11 شباط 2020 01:10 م

unnamed (1)

نائب : السرقة في الاقليم اصبحت منظمة وقانونية .. تديرها مافيات متمرسة 11 شباط 2020 12:56 م

التعليقات