التميمي : ارتفاع معدل العجز في موازنة العام الحالي الى نحو 48 تريليون دينار

اكدت اللجنة المالية النيابية ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة 2020 الى نحو 48 تريليون دينار .



وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي ان « العجز المالي كبير للغاية في مسودة قانون الموازنة العامة 2020 حيث وصل الى نحو 48 تريليون دينار ،وهذا هو السبب الحقيقي لعدم ارسال الموازنة الى البرلمان حتى الان «.



واضافت ان» الحكومة المستقيلة تحاول تحميل اعباء وتداعيات ارتفاع العجز في موازنة ٢٠٢٠ الى رئيس الوزراء المكلف لتتخلص من المسؤولية «، مبينة انه « منذ 15 تشرين الاول الماضي كان يفترض ان تكون الموازنة جاهزة امام البرلمان «.



واوضحت ان « تلكؤ الحكومة المستقيلة بذريعة تصريف الاعمال يعود الى تهربها من المساءلة عن اسباب ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة «.



وكانت اللجنة المالية النيابية، توقعت أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستعيد النظر بالموازنة العامة التي تجاوز معدل العجز المالي فيها للعام الحالي الـ 48 تريليون دينار .



وقال مقرر اللجنة النائب أحمد حمه رشيد في تصريح صحفي ان «رئيس الوزراء المكلف لديه باع طويل في السياسة المالية والنقدية في البلد، فيمكن إعادة النظر بالموازنة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا يتجاوز الـ 48 تريليون دينار».وأضاف أن «الحكومة الجديدة ستقوم بمعالجة العجز المالي من خلال إعادة النظر ببعض الفقرات»، مبينا أن «رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لا يمكنه إقرار الموازنة وارسالها الى البرلمان، إلا بعد التصويت على منح الثقة كابينته الوزارية وبرنامج حكومته».



وتابع أنه «بعد تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة على أعضاء الحكومة الجديدة والمنهاج الوزاري،يمكن لحكومة علاوي مناقشة الموازنة وارسالها الى مجلس النواب»، مشيرا الى أن «علاوي لديه ملاحظات عديدة على الكثير من الأمور المالية والاقتصادية في الدولة، ويمكن معالجة جميع المشاكل بفترة وجيزة أو على شكل مراحل.