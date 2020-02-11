الحزب الديمقراطي: لا تنازل عن حصة الكرد في حكومة علاوي



اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية تمسكها بالتمثيل الوزاري في تشكيلة الحكومة الاتحادية الجديدة، مشددة على انه "لا تنازل عن حصة الكرد".



وقالت النائبة عن الكتلة اخلاص الدليمي، ان "تمثيل الكرد في التشكيلة الحكومية الجديدة باق بالنسبة المحددة ولا يمكن التنازل عنه"، مشيرة الى ان "التمثيل الكردي والسني مطلب لا يمكن الحياد عنه فكما موجود تمثيل برلماني فهناك تمثيل وزاري للمكونات".



واضافت الدليمي، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي من المكون الشيعي فبالتالي يجب ان تحتفظ باقي المكونات بتمثيلها في الحكومة وباقي مفاصل الدولة"، مسيرة الى ان مسألة التمثيل "أمر لا يمكن التنازل عنه من قبل المكون الكردي".