ائتلاف النصر: رئيس الوزراء المكلف لا تنطبق عليه المواصفات التي اطلقها المتظاهرون

اكد النائب عن ائتلاف النصر، رشيد العزاوي، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لا تنطبق عليه المواصفات التي اطلقها المتظاهرون.



وقال العزاوي ان المواصفات التي اطلقها المتظاهرون ان يكون رئيس الوزراء المكلف مستقلا في حين علاوي ليس مستقلا، وانما كان وزيرا ورشح للانتخابات السابقة عن حزب معين ومثل كتلة معينة في البرلمان العراقي، والشرط الثاني ان لا يكون من مزدوجي الجنسية، بينما الرئيس المكلف يحمل جنسيتين.



واضاف: انه من بين الشروط ان يكون من عراقيي الداخل، في حين علاوي كان خارج العراق.



واستبعد العزاوي طرح علاوي كابينة وزارية مستقلة. مؤكدا ضرورة ان يقدم كابينته على البرلمان قبل جلسة التصويت ليتسنى لأعضاء البرلمان دراسة السير الذاتية لأعضاء الحكومة الجديدة.