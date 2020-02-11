بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 11 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 شباط 2020 11:19 ص

الناصري: شابان من الناصرية يجمعان الأغطية من معتصمي الحبوبي لإرسالها إلى متظاهري النجف

أسعد الناصري
أكد القيادي الصدري المنشق، أسعد الناصري، أن شابين جمعا الأغطية من معتصمي ساحة الحبوبي إلى متظاهري محافظة لنجف الأشرف.

وقال الناصري في تغريدة على "تويتر"، إن "ليلة البارحة دخل علينا شابان إلى الخيمة وهما يجمعان الأغطية من معتصمي ساحة الحبوبي لإرسالها إلى الأحبة معتصمي النجف الأشرف".

وأوضح أن "انتصار الثورة قد تحقق بهذه الروحية العالية التي تتدفق منها الوطنية والمحبة والتكاتف والتحدي، رغماً على أنف كل من يحاول تشويهها وقمعها".
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