تحالف سائرون :سنصوت بالضد من الكابينة الوزارية إذا ثبت تشكيلها على وفق المحاصصة

حذر تحالف سائرون من رضوخ رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لرغبات بعض الكتل السياسية، مؤكدا عزمه التصويت بالضد من الكابينة الوزارية إذا ثبت تشكيلها على وفق المحاصصة،.



وقال النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، ان احد الشروط التي طرحها تحالف سائرون للتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف ولكابينته الحكومة، هي ان لا يرضخ لرغبات الكتل، وان يشكل كابينة حكومية مستقلة تماما بعيدة كل البعد عن الاحزاب.



واضاف: انه في حال ثبت رضوخ علاوي لمطالب بعض الكتل وتشكيل كابينة حكومية فيها بعض المرشحين من الاحزاب ستصوّت كتلة سائرون بالضد من رئيس الوزراء المكلف. مشددا على ضرورة ان يكون رئيس الوزراء المكلف قويا وقادرا على ادارة البلاد.



واوضح: انه لا ضير من تشكيل حكومة مستقلة تكنوقراط يراعى فيها تمثيل جميع المكونات العراقية للمحافظة على الطيف العراقي الجميل، لكن شرط ان يكونوا غير متحزبين. لافتا الى: ان الدستور خرق لمرات عدة، وربما يخرق في حال عدم تمكن علاوي من تقديم كابينته قبل انتهاء المدة المحددة اليه.



واوضح ان الدستور حدد مدة 30 يوما لرئيس الوزراء المكلف تقديم حكومته، وفي حال تعذر ذلك يمكن لرئيس الجمهورية تكليف شخص اخر. لافتا الى: ان هناك معلومات تؤكد ان علاوي سيكمل كابينته قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة له.