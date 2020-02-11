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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 شباط 2020 11:10 ص

ضبط مسافرين إيرانيين بحوزتهما مخدرات في منفذ زرباطية

منفذ زرباطية الحدودي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مسافرين ايرانيين بحوزتهما موادا مخدرة في منفذ الزرباطية الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "تم ضبط مسافرين ايرانيين بحوزتهما 2غم و19غم من مادة الترياق مع كمية من حبوب الميتادون في منفذ الزرباطية الحدودي في محافظة واسط".

وبينت أن "تمت عملية الضبط قبل دخولهم صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات وشرطة الجمارك وكوادر المنفذ".

وأكدت أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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