ترامب يعتزم إنشاء أقوى قوات نووية في العالم

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع حكام إقليميين للولايات المتحدة ان الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على إنماء قواتها النووية في غياب اتفاق مع روسيا والصين للسيطرة على الأسلحة النووية.



وقال، إن روسيا والصين يريدان الآن مفاوضتنا لوقف هدر مليارات الدولارات في مجال الأسلحة النووية. ولكن لا يمكنني، طالما لا يوجد اتفاق، إلا أن أنشئ أقوى قوات نووية في العالم.



والواقع أنه يوجد اتفاق يُلزم كلا من الولايات المتحدة وروسيا بتخفيض ترسانة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، ولكن مفعوله ينتهي في بداية عام 2021. ولم تقرر الولايات المتحدة بعد ما إذا يجب تمديده.