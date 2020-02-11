الجبوري: اتفاق واضح على تمرير العملية السياسية وقمع المتظاهرين في العراق

أكد المحلل السياسي قحطان الجبوري، أن هناك اتفاق واضح على تمرير العملية السياسية وقمع المتظاهرين في البلاد.

وقال في تصريح صحفي، إن "هناك اتفاقات سياسية على إنهاء التظاهرات، وفي الفترة الأخيرة باتت جلية بعد إعلان تكليف علاوي وانسحاب التيار الصدري من الساحات ثم العودة ثم الاعتداء على المتظاهرين مع صمت من الجهات الرسمية"، مبيناً أن "ذلك دلالة كافية على اتفاق واضح يتضمن تمرير العملية السياسية وقمع المتظاهرين".

وأوضح أن "زج الجيش في المعادلة تقف وراءه دوافع سياسية ليس أكثر لأن الجيش غير قادر على احتواء التظاهرات"، لافتاً إلى أن "الواقع العملي يقول إن المعنيين بقمع التظاهرات كانوا على وحشية كبيرة وعدم رعاية الضوابط القانونية والقيمية، بالتالي ما الذي سيستطيع الجيش إضافته على الحالة".

ويعتقد أن "الجيش ليس بالضرورة كما يتمنى صاحب القرار السياسي وقد يكون أقرب للمحتجين لسبيين هما أنه جهة مهنية فضلاً عن أن التجربة السابقة كانت مريرة على من قمع المتظاهرين"، مردفاً "الجيش لن يذهب بعيداً في هذا الإطار وقد يكون جهة متمردة إلى حد ما".