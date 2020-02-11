اعتقال مسؤول الدفاع الجوي لداعش الإرهابي في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال مسؤول الدفاع الجوي لـ"داعش" الإرهابي في الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية و استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، قامت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 بقيادة عمليات نينوى، بمطاردة أحد الإرهابيين المهمين بعد مراقبة تحركاته ومحاولته الفرار والتمكن من محاصرته وإلقاء القبض عليه في سيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل".

وأضافت أن "الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول الدفاع الجوي لداعش قبل التحرير"، مشيرة إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".