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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 شباط 2020 01:06 ص

السفير الإيراني بالكويت : لا نية لمهاجمة المصالح الأمريكية على أرض الكويت

بنوك إيران
أكد السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني أن بلاده ليس لديها أي نية لمهاجمةالمصالح الأمريكية على أرض الكويت.
وأوضح السفير في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن السلطات الكويتية طمأنت بلاده بأن أراضي الكويت لن تكون نقطة انطلاق لاستهداف إيران.
كما أشاد إيراني على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ 41 لانتصار الثورةالإسلامية الإيرانية، بعمق العلاقات الكويتية - الإيرانية وتطورها.
كانت وزارة الخارجية الكويتية، قد استدعت السفير الإيراني في أعقاب "التصريحات المتكررة" لقائد القوات الجو فضائية بإيران، حول مشاركة قاعدة علي السالم في الكويت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي قتل فيها اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قرب مطار العاصمة العراقية بغداد الشهر الماضي.
وكانت الكويت نفت رسميا انطلاق الطائرة المسيرة الامريكية التي نفذت الهجوم من اراضيها.
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