مقترح ترامب للموازنة يشمل تعزيز الانفاق على البرنامج النووي وخفض المساعدات الخارجية

قال رئيس لجنة الموازنة الأمريكية روس فويت اليوم الاثنين قبيل الإعلان المتوقع عن موازنة الرئيس دونالد ترامب لعام 2021 إن ترامب يعتزم زيادة الانفاق على البرنامج النووي الأمريكي.



وقال فويت القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة لشبكة فوكس نيوز "إنها (الموازنة) تشمل زيادة بنسبة واحد بالمئة للدفاع و20 بالمئة للتحديث النووي والعمل المهم الذي يتم القيام به في /الإدارة الوطنية للأمن النووي/".



وأضاف فويت "نحن نواصل المطالبة بأموال إضافية" لبناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، والذي كان بناؤه من وعود حملة الرئيس ترامب الانتخابية.



وتعتبر الموازنة مقترحا مقدما للكونجرس، ومن المتوقع أن يتم رفضها بدرجة كبيرة من جانب المشرعين المسؤولين عن الموازنة.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق بأن خطة ترامب تشمل تخفيضات كبيرة على الانفاق المحلي وبرامج شبكات الأمان فضلا عن المساعدات الخارجية.