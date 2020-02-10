التعليم تعلن عن فتح باب التسجيل للطلبة المخالفين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل للطلبة الذين لم يستطيعوا التثبيت في المراكز الإرشادية.



وقالت الوزارة في بيان، أنه “مراعاة لظروف بعض الطلبة الذين لم يسعفهم الوقت لإكمال إجراءات التسجيل و الذين سبق لهم التقديم على النوافذ الالكترونية للقبول في الجامعات والكليات الأهلية، ولم يثبتوا خيارهم وبالتالي لم يتم قبولهم فيها، نود إعلامهم انه حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على السماح للطلبة أعلاه بإكمال إجراءات التسجيل الالكتروني (للطلبة المتقدمين الكترونياً حصراً) على النظام من خلال مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات الحكومية واعتباراً من يوم 12 من الشهر الجاري ولمدة خمسة أيام”.



وأكد البيان على مراعاة التالي “اعتبار السنة الدراسية الحالية 2019-2020 سنة تأجيل بحق الطلبة المسجلين، ولايشمل بالآلية أعلاه الطلبة الذين لم يقدموا الكترونياً، ولا يستوفى أي أجور دراسية من الطلبة المتقدمين للسنة الحالية (سنة التأجيل) ”.